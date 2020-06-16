أخبار عاجلة

رقم قياسي يتوج عقدًا عاصفًا.. 80 مليون شخص في العالم يعانون بسبب اللجوء -
وزارة الرياضة تعقد ندوة "نعود بحذر.. خلك مستعد" -
محافظ أضم بالإنابة يتقدم أهالي ربوع العين في تشييع جثمان الشهيد "المتعاني" -
واشنطن: كوريا الشمالية لا تزال تمثل تهديدًا كبيرًا للمنطقة -
بالأسماء.. "تعليم جازان" يحقق 31 ميدالية بمسابقة "الكانجارو" للرياضيات -
"أوبك+" تطالب العراق وكازاخستان بالالتزام بحصصهما الإنتاجية -
66 حالة جديدة .. وفيات "كورونا" في إيطاليا ترتفع إلى 34.514 -
ساعات "سامسونج" الذكية تحصل على تحديث يحولها إلى "معمل تحاليل" متنقل -
"تقويم التعليم" تشارك "الشبكة العربية" مناقشة تحسين جودة المخرجات عن بعد -
النفط يرتفع مدعوماً بتخفيضات "أوبك".. وخام برنت فوق 41 دولاراً للبرميل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"تعليم عسير" تقضي بإنشاء "وحدة إنجاز" لرفع مستوى الأداء

Print
"تعليم عسير" تقضي بإنشاء "وحدة إنجاز" لرفع مستوى الأداء "تعليم عسير" تقضي بإنشاء "وحدة إنجاز" لرفع مستوى الأداء
لتوثيق اللقاءات والاجتماعات والتنسيق بين الجهات المشتركة لضمان الجودة

أصدر مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني، قرارًا يقضي بإنشاء وحدة إنجاز وتكليف خيرية بنت صالح آل جازع رئيسة لها.

وتُعنى الوحدة الجديدة بمتابعة الإجراءات والتوجيهات التي تصدر من صاحب الصلاحية مع الجهات ذات العلاقة، والتأكد من إنجازها في الوقت المحدد، وعمل التقارير اللازمة التي توثق إنجازات الإدارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتوثيق اللقاءات والاجتماعات على مستوى المدير العام وما يوجه به، إضافة إلى التنسيق بين الجهات المشتركة لضمان جودة العمل ومستوى الإنجاز، وتوثيق الردود والإفادات وحفظها لسهولة الرجوع إليها.

يُذكر أن الوحدة ترتبط إداريًّا بمدير مكتب مدير عام التعليم.مدير عام التعليم منطقة عسير سعد الجوني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
رقم قياسي يتوج عقدًا عاصفًا.. 80 مليون شخص في العالم يعانون بسبب اللجوء

رقم قياسي يتوج عقدًا عاصفًا.. 80 مليون شخص في العالم يعانون بسبب اللجوء

وزارة الرياضة تعقد ندوة "نعود بحذر.. خلك مستعد"

وزارة الرياضة تعقد ندوة "نعود بحذر.. خلك مستعد"

محافظ أضم بالإنابة يتقدم أهالي ربوع العين في تشييع جثمان الشهيد "المتعاني"

محافظ أضم بالإنابة يتقدم أهالي ربوع العين في تشييع جثمان الشهيد "المتعاني"

واشنطن: كوريا الشمالية لا تزال تمثل تهديدًا كبيرًا للمنطقة

واشنطن: كوريا الشمالية لا تزال تمثل تهديدًا كبيرًا للمنطقة

شبكة عيون الإخبارية