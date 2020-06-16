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شرطة الرياض تطيح بـ 5 مخالفين يمنيين يتاجرون بشرائح الاتصال

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شرطة الرياض تطيح بـ 5 مخالفين يمنيين يتاجرون بشرائح الاتصال شرطة الرياض تطيح بـ 5 مخالفين يمنيين يتاجرون بشرائح الاتصال
التويجري: بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم

شرطة الرياض تطيح بـ 5 مخالفين يمنيين يتاجرون بشرائح الاتصال

صرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية أسفرت عن تمكن شرطة المنطقة من القبض على خمسة أشخاص من الجنسية اليمنية من مخالفي نظام أمن الحدود "جميعهم في العقد الثالث من العمر" ثبت تورطهم بتهيئة منزل بحي المرقب وسط الرياض، للمتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم.

وقال "التويجري": ضبط بحوزتهم 652 شريحة لعددٍ من الشركات، وأربعة أجهزة قارئ للبصمة، وتم توقيفهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة.شرطة الرياض الجهات الأمنية الرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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