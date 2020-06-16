جامعة حائل: قبول 3414 متقدمًا مبدئيًّا على برامج الدراسات ‏العليا

تتواءم مع التوجهات الوطنية واحتياج سوق العمل عبر الموقع الإلكتروني
أعلنت وكالة جامعة حائل للدراسات العليا والبحث العلمي ممثلةً في عمادة الدراسات العليا أمس، عن القبول المبدئي للمتقدمين على برامج الدبلوم العالي والماجستير، التي تتواءم مع التوجهات الوطنية واحتياج سوق العمل عبر موقع الجامعة الإلكتروني.
وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور ماجد بن محيا الحيسوني أن الجامعة استقبلت 4194 متقدمًا ومتقدمةً على 34 برنامجًا للدراسات العليا، (31 برنامجًا للماجستير و3 برامج للدبلوم العالي)، وتم قبول نحو 3414 متقدمًا ومتقدمةً منها 2332 من الرجال و1082 من النساء مبدئيًّا من مختلف مناطق المملكة.
وبيّن الدكتور الحيسوني أن المقبولين مبدئيًّا سوف يخضعون للمفاضلة وفق معايير القبول التي تم إقرارها لهذا العام؛ بما في ذلك الاختبارات والمقابلات لمعظم التخصصات حسب طبيعتها.جامعة حائل