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حائل.. تدشين مشروع تركيب أنظمة المراقبة للمدارس الحكومية

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حائل.. تدشين مشروع تركيب أنظمة المراقبة للمدارس الحكومية حائل.. تدشين مشروع تركيب أنظمة المراقبة للمدارس الحكومية
لـ 24 مدرسة ضد السرقة واستكمالاً للمشاريع السابقة بنفس المجال

حائل.. تدشين مشروع تركيب أنظمة المراقبة للمدارس الحكومية

دشنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل ممثلة في إدارة الأمن والسلامة المدرسية، أمس، مشروع توريد وتركيب أنظمة المراقبة الأمنية ضد السرقة للمدارس الحكومية لـ 24 مدرسة تابعة لمكتب التعليم في جنوب حائل بنين المجموعة الخامسة.

يأتي هذا المشروع الذي بدأ بمدرسة الملك عبدالعزيز الابتدائية استكمالاً للمشاريع السابقة في نفس المجال وبالتزامن مع عدد المشاريع المماثلة لــ 50 مدرسة حكومية تابعة لمكتب التعليم في شمال حائل بنين المجموعة السادسة وكذلك عدد 93 مدرسة حكومية "بنين/بنات" لمكاتب التعليم الخارجية المجموعتين السابعة والثامنة كمرحلة أولى خلال العام المالي الحالي.الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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