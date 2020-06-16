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"تنمية الأفلاج" توزع 20 ألف كتيب توعوي وإرشادي عن كورونا

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يتضمن الإجراءات الاحترازية بعدة لغات لتعزيز الجانب الوقائي لدى العمالة

شرعت لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة الأفلاج، في توزيع 20 ألف بروشور توعوي وإرشادي بعدة لغات عن كورونا استهدف خلاله العمالة بالمحافظة.

وقام 35 متطوعاً من كشافة اللجنة وفريق بناء التطوعي بلجنة الأفلاج بتوزيع بروشورات إرشادية وتوعوية بلغات متعددة على العمالة في الصناعية والأسواق والشركات يتضمن الإجراءات الاحترازية والتعليمات الوزارية وطرق الوقاية من انتشار وأعراضه وسبل مكافحته ومدى خطورته بهدف تعزيز الجانب الوقائي للتصدي لهذا الوباء ومكافحته لمنع انتشاره.

لجنة التنمية الاجتماعية محافظة الأفلاج

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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