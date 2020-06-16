على قارعة الطريق.. مجهولون يُسقطون جهازي "ساهر" بـ"محايل- البرك"

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مطالبات بضبطهم وإيقاع العقوبات الرادعة.. ومرتادون: طريق بلا لوحات السرعة

أسقط مجهولون، جهازيْ الرصد الآلي للسرعة "ساهر"؛ وذلك على طريق "محايل- البرك" غرب عسير.

ورصدت "سبق" الجهازين وهما مُلقيان على قارعة الطريق في مكانين مختلفين، وقد أعاق الوضع الذي أصبح عليه الجهازان بعد سقوطهما، رصد السيارة المخالفة التي استغل سائقوها عملية الاعتداء في السير بسرعة في طريق مُلتوٍ شَهِد عددًا من الحوادث القاتلة؛ الأمر الذي دفع بالجهات المختصة إلى زرع عدد من أجهزة "ساهر" بامتداد الطريق.

واستنكر بعض عابري الطريق الاعتداء اللا مسؤول على ممتلكات الدولة التي ما جُعلت إلا من أجل حماية الأرواح والحد من المخالفات وحفظ الممتلكات العامة والخاصة.

وطالبوا الجهات المختصة بالقبض على المتسببين في ذلك وتطبيق النظام والعقوبات الرادعة بحقهم؛ لضمان عدم تكرار ذلك.

من جهة أخرى، أكد عدد من قائدي السيارات، خلوّ جُل الطريق من لوحات تحديد السرعة؛ الأمر الذي تَسَبب في ارتباكهم وأثار استياءهم.

ساهر عسير