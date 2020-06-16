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الصندوق الصناعي يطلق مبادرات بقيمة 3.7 مليار ريال لدعم المشاريع الصناعية

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الصندوق الصناعي يطلق مبادرات بقيمة 3.7 مليار ريال لدعم المشاريع الصناعية الصندوق الصناعي يطلق مبادرات بقيمة 3.7 مليار ريال لدعم المشاريع الصناعية
تشمل إرجاء السداد وإعادة هيكلة أقساط قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة

الصندوق الصناعي يطلق مبادرات بقيمة 3.7 مليار ريال لدعم المشاريع الصناعية

قال صندوق التنمية الصناعية السعودي، اليوم الثلاثاء، إنه أطلق مبادرات قيمتها الإجمالية 3.7 مليار ريال (986.40 مليون دولار) لدعم المشاريع الصناعية للقطاع الخاص التي تأثرت بجائحة .

وتشمل المبادرات إرجاء السداد وإعادة هيكلة أقساط قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة؛ بما في ذلك الطبية منها. وتتضمن أيضًا خطوط ائتمان لتمويل نفقات التشغيل لما يصل إلى ثلاثة أشهر للشركات الصغيرة والمتوسطة، حسبما ذكر الصندوق في بيان.صندوق التنمية الصناعية السعودي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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