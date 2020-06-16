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"الأرصاد" تنبّه من سحب رعدية ممطرة على الباحة.. والمدني "تتفاعل"

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"الأرصاد" تنبّه من سحب رعدية ممطرة على الباحة.. والمدني "تتفاعل" "الأرصاد" تنبّه من سحب رعدية ممطرة على الباحة.. والمدني "تتفاعل"
وسط دعوات إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات والتعليمات

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة تصحب برياح نشطة سطحية وتدني مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات العقيق والمخواة وبلجرشي وغامد الزناد وقلوة وبني حسن والمندق والأجزاء المجاورة لها، تستمر الحالة -بمشيئة الله- حتى الساعة 8 مساءً.

وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة سحب رعدية الباحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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