"إنستجرام" تُطَور خوارزميات لرصد "العنصرية والتحرش"

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"الظل المحظور" تسمح بتوفير سياسات تَحَقق يُمكنها التعقب

كشفت منصة التواصل المصور "إنستجرام" عن أنها طوّرت خوارزميات ومنظومات جديدة يمكنها رصد العنصرية والتحرش ضد فئات معينة من المجتمع وبالأخص السود.

وأطلقت "إنستجرام" على تلك الخوارزمية الجديدة اسم "الظل المحظور"، والتي تسمح بتوفير سياسات تَحقق خاصة، يمكنها تعقب محاولات التحرش بالسود وسعي بعض الحسابات لكتم الأصوات المعارضة للسياسات العنصرية الأمريكية.

ووعد رئيس إنستجرام، آدم موسيري، بمعالجة كافة أوجه عدم المساواة في كيفية تعامل الشركة مع التحرش والتحقق، وتوزيع المحتوى، والتحيز الخوارزمي عن طريق تلك الخوارزمية الجديدة.

وأشار موسيري إلى أن هذا العمل على تلك الخوارزمية سيستغرق بعض الوقت ليتم تفعيلها على كل مستخدمي "إنستجرام".

وأوضح "إنستجرام" أن هناك خطوات لجعل العملية "شاملة" قدر الإمكان، حتى لا يكونوا عرضة للمحتالين والانتهازيين.

ومن المقرر أن تطرح شركة "فيسبوك" تحديثًا مخصصًا لتطبيق "إنستجرام"، والذي سيسمح بعدم تعقب حسابات ذوي البشرة السمراء من قِبَل مؤيدي الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.إنستجرام