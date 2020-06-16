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عُثر على قاربه يدور حول نفسه.. 9 أيام بحث وصياد فرسان "العامري" مفقود

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عُثر على قاربه يدور حول نفسه.. 9 أيام بحث وصياد فرسان "العامري" مفقود عُثر على قاربه يدور حول نفسه.. 9 أيام بحث وصياد فرسان "العامري" مفقود
ظروف غامضة وجهود تتواصل.. وزملاؤه: قُذف في البحر بسبب عطل بالمحرك

عُثر على قاربه يدور حول نفسه.. 9 أيام بحث وصياد فرسان

تواصلت عمليات البحث وتمشيط الموقع المتوقع وجود "صياد فرسان المفقود" به، بأرخبيل جزر فرسان بعد فقدانه الإثنين الماضي والعثور على قاربه يدور حول نفسه في البحر.

وتبذل الجهات الأمنية والمعنية والمتطوعين جهودًا حثيثة ومن ضمنها عمليات بحث عبر الطيران على أمل العثور على الصياد محمد العامري، الذي فقد في ظروف غامضة بعدما خرج للصيد بين جزيرتي قماح وفرسان في منطقة جازان قبل تسعة أيام.

وبيّن مقربون في وقت سابق، أن الصياد محمد العامري خرج من الميناء بعد الظهر؛ بهدف صيد نوع محدد من الأسماك يتكاثر في هذه الأيام، وكان ينوي الصيد بين جزيرة قماح وفرسان؛ لكنه فُقِد في مواقع قريبة.

وبيّن المقربون أن صيادين عائدين من الصيد عثروا على قاربه يدور حول نفسه في عرض البحر؛ مما دعاهم للاقتراب والتأكد من أنه غير موجود؛ مشيرين في توقعاتهم إلى أنه قذف في البحر بسبب عطل في محرك القارب؛ مؤكدين أن الجهود متواصلة للبحث من قِبَل الجهات المعنية والمتطوعين.الصياد المفقود جازان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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