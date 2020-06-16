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السودان يعلن التوافق على 95% في الجوانب الفنية لسد النهضة

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السودان يعلن التوافق على 95% في الجوانب الفنية لسد النهضة السودان يعلن التوافق على 95% في الجوانب الفنية لسد النهضة
"عباس": عدد سنوات الملء لم تُحدد وتخضع لكمية تدفق المياه

السودان يعلن التوافق على 95% في الجوانب الفنية لسد النهضة

أكد وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، أن الجانب الفني في مفاوضات سد النهضة بين السودان وإثيوبيا ومصر هو أكثر الجوانب التي تم التوافق حولها بنسبة تصل إلى نحو 95%.

وأشار عباس، إلى أن الجوانب الفنية تتعلق بعمليات ملء خزان السد في أثناء السنين العادية وفي أثناء السنين الجافة، مبيناً أنه تم التوافق على معظم المسائل الفنية، عدا التفاصيل الصغيرة.

وأوضح بحسب " اليوم"، أن عدد سنوات الملء لم تُحدد خلال المفاوضات، وأنها خاضعة لكمية تدفق المياه خلال السنة، وهو ما يحدد السنوات والمدة التي سيتم فيها الملء.

وأشار الى أن الدراسات والآثار البيئية في المستقبل تم تضمينها في وثائق المفاوضات.

وأضاف عباس، في رده على تساؤلات الصحفيين عقب الاجتماع، مساء الإثنين، أن وجود ممثلين من جنوب إفريقيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كان لهم دور رقابي فقط، ولم يلعبوا أي دور آخر.

وتابع قائلاً: إن السودان اقترح رفع التفاوض إلى مستوى رؤساء الوزراء في حال لم يتم التوصل إلى توافق، مبيناً أن دولتي إثيوبيا ومصر فضلتا تمديد الزمن ومواصلة التفاوض إلى اليوم الثلاثاء.

وقال وزير الري السوداني إنه سيتم تقييم مجمل التفاوض في اجتماع الثلاثاء، واذا ما تم تقارب فستتواصل المفاوضات إلى نهايتها، وفي حال تباعدت المواقف فسيرفع الأمر الى رؤساء الوزراء.سد النهضة السودان إثيوبيا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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