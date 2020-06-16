أخبار عاجلة

واشنطن: كوريا الشمالية لا تزال تمثل تهديدًا كبيرًا للمنطقة -
بالأسماء.. "تعليم جازان" يحقق 31 ميدالية بمسابقة "الكانجارو" للرياضيات -
"أوبك+" تطالب العراق وكازاخستان بالالتزام بحصصهما الإنتاجية -
66 حالة جديدة .. وفيات "كورونا" في إيطاليا ترتفع إلى 34.514 -
ساعات "سامسونج" الذكية تحصل على تحديث يحولها إلى "معمل تحاليل" متنقل -
"تقويم التعليم" تشارك "الشبكة العربية" مناقشة تحسين جودة المخرجات عن بعد -
النفط يرتفع مدعوماً بتخفيضات "أوبك".. وخام برنت فوق 41 دولاراً للبرميل -
"إينوك" تبارك للقيادة تقدُّم المملكة للمرتبة 24 دوليًا في "التنافسية العالمية" -
ارتفاع وفيات كورونا بالطائف لـ 17 حالة وإجمالي الإصابات يصل لـ 3045 -
حالة إصابة بفيروس كورونا تغلق أحد المتاجر بمكة المكرمة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

قضية "التبرع بالخزان" تتفاعل بردّ "مياه جازان": نعمل لتوفير مصدر بديل

Print
قضية "التبرع بالخزان" تتفاعل بردّ "مياه جازان": نعمل لتوفير مصدر بديل قضية "التبرع بالخزان" تتفاعل بردّ "مياه جازان": نعمل لتوفير مصدر بديل
شكرت "سبق" لمتابعتها وناشدت المستفيدين في قرية النصب تحديث البيانات

قضية

ردت إدارة خدمات المياه بمنطقة جازان، على شكوى سكان قرية النصب بمحافظة العارضة ومنهم المتبرع بأرض الخزان الذي يوزع المياه على بقية قرى العارضة؛ لكنها لم تصل للقرية الأقرب والمتبرع بالأرض؛ وذلك بعد تقرير نشرته "سبق"، أمس، يوضح معاناة القرية.

وقالت "خدمات المياه": نود في البداية أن نشكر صحيفة "سبق" على حرصها على خدمة المواطن، واهتمامها بطرح قضاياه، وهي بذلك تسهم مع شركة المياه الوطنية -ممثلة في الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان- في كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة.

وتابعت: "وحول ما ورد من استفسار عن عدم إيصال المياه إلى أحد المواطنين في محافظة العارضة بمركز القصبة بقرية النصب؛ نوضح لكم أنه يجري العمل على توفير مصدر بديل خلال الفترة الحالية إلى حين استكمال أعمال تنفيذ الشبكات في القرية".

وقالت: "ونشير إلى أن إدارة خدمات المياه بمحافظة العارضة تناشد المستفيدين من خدمات المياه في قرية النصب بالمبادرة، تحديث البيانات بالتواصل عبر (الواتساب) هاتف رقم (0543838081) مع ضرورة إرسال البيانات التالية:

١- اسم مقدم الطلب.

٢- رقم السجل المدني.

٢- عدد أفراد الأسرة.

١- صورة الهوية الوطنية.

٢- صورة كارت العائلة.

٣- رقم الجوال.

وأضافت: "كما أن الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان مستمرة في تقديم كل الخدمات، ومعالجة البلاغات لجميع المستفيدين من خلال فرعها الإلكتروني e.nwc.com.sa على مدار الساعة، أو مركز الاتصال الموحد (920001744)، وترحّب شركة المياه الوطنية بأي رأي أو استفسار يخدم الوطن والمواطن، ويحقق المصلحة العامة".المياه الوطنية جازان محافظة العارضة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
واشنطن: كوريا الشمالية لا تزال تمثل تهديدًا كبيرًا للمنطقة

واشنطن: كوريا الشمالية لا تزال تمثل تهديدًا كبيرًا للمنطقة

بالأسماء.. "تعليم جازان" يحقق 31 ميدالية بمسابقة "الكانجارو" للرياضيات

بالأسماء.. "تعليم جازان" يحقق 31 ميدالية بمسابقة "الكانجارو" للرياضيات

"أوبك+" تطالب العراق وكازاخستان بالالتزام بحصصهما الإنتاجية

"أوبك+" تطالب العراق وكازاخستان بالالتزام بحصصهما الإنتاجية

66 حالة جديدة .. وفيات "كورونا" في إيطاليا ترتفع إلى 34.514

66 حالة جديدة .. وفيات "كورونا" في إيطاليا ترتفع إلى 34.514

شبكة عيون الإخبارية