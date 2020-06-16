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صباح اليوم.. اعتراض وتدمير باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه نجران

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صباح اليوم.. اعتراض وتدمير باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه نجران صباح اليوم.. اعتراض وتدمير باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه نجران
متحدث التحالف: محاولة متعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين الأبرياء

صباح اليوم.. اعتراض وتدمير باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه نجران

أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، اليوم، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة.

تفصيلاً، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- صباح اليوم الثلاثاء، من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة (صعدة) باتجاه مدينة (نجران)، في محاولة متعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين الأبرياء.

وأوضح العقيد المالكي، استمرار المحاولات الهمجية من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية في استهداف الأعيان المدنية والمدنيين والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني بالصواريخ الباليستية والطائرات دون طيار، حيث بلغ مجموع الصواريخ البالستية التي تم إطلاقها باتجاه المملكة وتم اعتراضها، ولله الحمد، (313) صاروخاً باليستياً وبلغ مجموع الطائرات دون طيار التي تم اعتراضها وتدميرها ما مجموعه (357).

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ وتنفذ الإجراءات الحازمة والصارمة لتحييد وتدمير هذه القدرات لحماية المدنيين الأبرياء من هذه الأعمال العبثية والهمجية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.قيادة القوات المشتركة للتحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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