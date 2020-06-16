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"جوجل" تؤجل مجددًا إطلاق هاتفها "بيكسل 4 إيه" إلى هذا الموعد

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"جوجل" تؤجل مجددًا إطلاق هاتفها "بيكسل 4 إيه" إلى هذا الموعد "جوجل" تؤجل مجددًا إطلاق هاتفها "بيكسل 4 إيه" إلى هذا الموعد
بعدما تأجل أكثر من مرة بسبب جائحة كورونا المستجد

قررت شركة "جوجل" الأمريكية تأجيل إطلاق هاتفها المرتقب "بيكسل 4 إيه" إلى موعد جديد.

وأوضح موقع "جي إس إم آرينا" أن "جوجل" أجّلت إطلاق "بيكسل 4 إيه" إلى أكتوبر المقبل، بعدما تأجل أكثر من مرة بسبب جائحة كورونا المستجد.

وكانت تقارير عديدة في أوائل أبريل الماضي قد سربت الشكل المتوقع لهاتف "بيكسل 4 إيه".

وتوقعت مصادر سابقة أن يتم إطلاق "بيكسل 4 إيه" في يوليو أو أغسطس المقبل، ولكن يبدو أنه لن يتم إطلاقه قبل 22 أكتوبر المقبل.

وكشفت مصادر عديدة أن "جوجل" ستجهز ألوانًا جديدة من "بيكسل 4 إيه" أبرزها اللون الأزرق الفاتح.

من المتوقع أن يصل هاتف "بيكسل 4 إيه" بذاكرة داخلية 64 جيجابايت، ومعالج من نوع "سنابدراجون 730" وذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 6 جيجابايت.

وسيأتي "بيكسل 4 إيه" بشاشة من نوع "أوليد" بقياس 5.81 بوصة بدقة "FHD+" وبكاميرا رئيسية بدقة 12.2 ميجابيكسل وكاميرا أمامية "سيلفي" بدقة 8 ميجابيكسل، وببطارية بقدرة 3.080 ميللي أمبير في الساعة.جوجل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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