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لليوم الـ 22 .. تايلاند: لا إصابات أو وفيات جديدة بكورونا

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لليوم الـ 22 .. تايلاند: لا إصابات أو وفيات جديدة بكورونا لليوم الـ 22 .. تايلاند: لا إصابات أو وفيات جديدة بكورونا
كانت قد سجلت 58 وفاة من بين حوالي 3135 إصابة مؤكدة

لليوم الـ 22 .. تايلاند: لا إصابات أو وفيات جديدة بكورونا

أعلنت تايلاند اليوم الثلاثاء عدم تسجيل أي إصابات أو وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد لتظل لليوم الثاني والعشرين على التوالي دون أي حالة انتقال محلية.

وسجلت تايلاند في المجمل 58 وفاة بمرض كوفيد-19 الذي يتسبب فيه من بين حوالي 3135 إصابة مؤكدة تعافى منها 2993 مريضاً.

ووفق رويترز تعد هذه ثالث مرة خلال ستة أيام لا يتم فيها تسجيل أي حالات إصابة.

وقالت بانبرابا يونجتراكول المتحدثة باسم مركز إدارة أزمة كوفيد-19 التابع للحكومة، إن جميع حالات الإصابة التي سجلت أخيراً جرى رصدها في الحجر الصحي بين تايلانديين عائدين من الخارج.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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