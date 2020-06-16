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علامات على تعافي الطلب ترفع النفط بأكثر من 2 بالمئة

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علامات على تعافي الطلب ترفع أسعار النفط بأكثر من 2 بالمئة علامات على تعافي الطلب ترفع النفط بأكثر من 2 بالمئة
عقود خام برنت كسبت 99 سنتاً ليسجل 39.72 دولار للبرميل

علامات على تعافي الطلب ترفع أسعار النفط بأكثر من 2 بالمئة

صعدت النفط أكثر من 2 بالمئة، أمس الإثنين، بدعم من علامات على تعافي الطلب على الوقود، بينما يلتزم أعضاء مجموعة "أوبك+" باتفاق لخفض الإنتاج، وهو ما غطى على مخاوف من موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا قد تؤدي لمزيد من التباطؤ في الاقتصاد العالمي.

وأنهت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط جلسة التداول مرتفعة 86 سنتاً، أو 2.4 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 37.12 دولار للبرميل.

وكسبت عقود خام برنت القياسي العالمي 99 سنتاً، أو 2.6 بالمئة، لتسجل عند التسوية 39.72 دولار للبرميل.

وتعافت الأسعار من خسائرها الأولية بعد أن عبّر وزير الطاقة بدولة الإمارات العربية المتحدة عن الثقة بأن دول "أوبك+"، التي أظهرت امتثالاً ضعيفاً ستفي بتعهداتها وتحدث عن علامات على ارتفاع الطلب على النفط.

ووفق "سكاي نيوز" ستجتمع لجنة للمراقبة تقودها "أوبك"، الثلاثاء، لمناقشة ما إذا كانت الدول قد نفذت حصتها في التخفيضات الإنتاجية.

وقال مسؤولون عراقيون يعملون في حقول النفط العملاقة في جنوب البلاد لرويترز، الأحد، إن العراق اتفق مع شركاته النفطية الكبرى على مزيد من الخفض في إنتاج الخام في يونيو.

ولقيت الأسعار دعماً أيضاً من ارتفاع مجمل استهلاك الخام في الصين في مايو بنسبة 8.2 بالمئة عن مستواه قبل عام مع قيام شركات تكرير مستقلة بزيادة العمليات لتلبية التعافي في الطلب على الوقود في أعقاب تخفيف إجراءات العزل العام.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الإثنين، إن إنتاج النفط في التشكيلات الصخرية السبعة الكبرى في الولايات المتحدة من المتوقع أن يهبط في يوليو إلى أدنى مستوى في عامين.النفط أسعار النفط

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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