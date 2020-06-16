لليوم الـ 22 .. تايلاند: لا إصابات أو وفيات جديدة بكورونا

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كانت قد سجلت 58 وفاة من بين حوالي 3135 إصابة مؤكدة

أعلنت تايلاند اليوم الثلاثاء عدم تسجيل أي إصابات أو وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد لتظل لليوم الثاني والعشرين على التوالي دون أي حالة انتقال محلية.

وسجلت تايلاند في المجمل 58 وفاة بمرض كوفيد-19 الذي يتسبب فيه فيروس كورونا من بين حوالي 3135 إصابة مؤكدة تعافى منها 2993 مريضاً.

ووفق رويترز تعد هذه ثالث مرة خلال ستة أيام لا يتم فيها تسجيل أي حالات إصابة.

وقالت بانبرابا يونجتراكول المتحدثة باسم مركز إدارة أزمة كوفيد-19 التابع للحكومة، إن جميع حالات الإصابة التي سجلت أخيراً جرى رصدها في الحجر الصحي بين تايلانديين عائدين من الخارج.فيروس كورونا الجديد