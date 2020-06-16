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متفاوتة الغزارة.. الحصيني يتوقع ثلاثاء ماطراً في عدة مناطق

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متفاوتة الغزارة.. الحصيني يتوقع ثلاثاء ماطراً في عدة مناطق متفاوتة الغزارة.. الحصيني يتوقع ثلاثاء ماطراً في عدة مناطق
قال: رياح من متوسطة إلى شبه قوية على الشرقية والخليج

متفاوتة الغزارة.. الحصيني يتوقع ثلاثاء ماطراً في عدة مناطق

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني؛ هطول أمطار متفاوتة في غزارتها على عدة مناطق اليوم الثلاثاء وليلة الأربعاء.

وقال عبر حسابه في تويتر: متوقع اليوم الثلاثاء 1441/10/24هـ وليلة الأربعاء -إن شاء الله- أمطار متفاوتة من مكان الى آخر من خفيفة إلى متوسطة على أجزاءٍ من مرتفعات عسير وجازان وأجزاءٍ من عُمان واليمن تمتد إلى بين الباحة والطائف.

وتابع: متوقع رياح من متوسطة إلى شبه قوية على الشرقية والخليج والشمالية والساحل الغربي والمدينة.حالة الطقس الأرصاد أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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