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المكسيك: 439 وفاة بفيروس كورونا و3427 إصابة جديدة

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المكسيك: 439 وفاة بفيروس كورونا و3427 إصابة جديدة المكسيك: 439 وفاة بفيروس كورونا و3427 إصابة جديدة
إجمالي الإصابات 150264 حالة والوفيات 17580

المكسيك: 439 وفاة بفيروس كورونا و3427 إصابة جديدة

أعلنت سلطات الصحة في المكسيك، يوم الإثنين، تسجيل 3427 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى وفاة 439 مصاباً بـ"كوفيد 19".

بهذه الحصيلة المعلنة، يرتفع إجمالي الإصابات إلى 150264 حالة والوفيات إلى 17580.

ورجحت المكسيكية "أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة والمسجلة رسميا لدى وزارة الصحة".

وأفادت بأن ذلك يعود إلى إصرار الكثير على عدم التسجيل أو الفحص، وتفضيل آخرين العلاج بالطرق التقليدية.المكسيك الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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