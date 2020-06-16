كورونا في قارة إفريقيا: 240 ألف إصابة و110 حالات تعافٍ و6464 وفاة

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الفيروس انتشر في 54 دولة وجنوب إفريقيا تتصدّر قائمة الدول الأكثر تضرراً

أعلن المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في عموم بلدان القارة الإفريقية بلغ حتى الآن 240 ألف حالة.

وأوضح المركز في بيان من مقره بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أن عدد حالات التعافي من مرض كوفيد - 19 في عموم القارة بلغ حتى الآن ما مجموعه 109977 حالة شفاء، فيما بلغ عدد الوفيات من جرّاء المرض 6464 وفاة.

ووفق آخر إحصائيات المركز، فإن الفيروس انتشر حتى الآن في 54 دولة إفريقية، وتتصدّر جنوب إفريقيا قائمة الدول الأكثر تضرراً من الوباء تليها مصر وجيبوتي والمغرب ونيجيريا.فيروس كورونا الجديد