أخبار عاجلة

واشنطن: كوريا الشمالية لا تزال تمثل تهديدًا كبيرًا للمنطقة -
بالأسماء.. "تعليم جازان" يحقق 31 ميدالية بمسابقة "الكانجارو" للرياضيات -
"أوبك+" تطالب العراق وكازاخستان بالالتزام بحصصهما الإنتاجية -
66 حالة جديدة .. وفيات "كورونا" في إيطاليا ترتفع إلى 34.514 -
ساعات "سامسونج" الذكية تحصل على تحديث يحولها إلى "معمل تحاليل" متنقل -
"تقويم التعليم" تشارك "الشبكة العربية" مناقشة تحسين جودة المخرجات عن بعد -
النفط يرتفع مدعوماً بتخفيضات "أوبك".. وخام برنت فوق 41 دولاراً للبرميل -
"إينوك" تبارك للقيادة تقدُّم المملكة للمرتبة 24 دوليًا في "التنافسية العالمية" -
ارتفاع وفيات كورونا بالطائف لـ 17 حالة وإجمالي الإصابات يصل لـ 3045 -
حالة إصابة بفيروس كورونا تغلق أحد المتاجر بمكة المكرمة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

كورونا في قارة إفريقيا: 240 ألف إصابة و110 حالات تعافٍ و6464 وفاة

Print
كورونا في قارة إفريقيا: 240 ألف إصابة و110 حالات تعافٍ و6464 وفاة كورونا في قارة إفريقيا: 240 ألف إصابة و110 حالات تعافٍ و6464 وفاة
الفيروس انتشر في 54 دولة وجنوب إفريقيا تتصدّر قائمة الدول الأكثر تضرراً

كورونا في قارة إفريقيا: 240 ألف إصابة و110 حالات تعافٍ و6464 وفاة

أعلن المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في عموم بلدان القارة الإفريقية بلغ حتى الآن 240 ألف حالة.

وأوضح المركز في بيان من مقره بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أن عدد حالات التعافي من مرض كوفيد - 19 في عموم القارة بلغ حتى الآن ما مجموعه 109977 حالة شفاء، فيما بلغ عدد الوفيات من جرّاء المرض 6464 وفاة.

ووفق آخر إحصائيات المركز، فإن الفيروس انتشر حتى الآن في 54 دولة إفريقية، وتتصدّر جنوب إفريقيا قائمة الدول الأكثر تضرراً من الوباء تليها وجيبوتي والمغرب ونيجيريا. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
حالة إصابة بفيروس كورونا تغلق أحد المتاجر بمكة المكرمة

حالة إصابة بفيروس كورونا تغلق أحد المتاجر بمكة المكرمة

كل ما قالته وزارة الصحة عن فيروس كورونا اليوم.. هنا

كل ما قالته وزارة الصحة عن فيروس كورونا اليوم.. هنا

كل ما قالته وزارة الصحة عن فيروس كورونا اليوم.. هنا

كل ما قالته وزارة الصحة عن فيروس كورونا اليوم.. هنا

السفارة المصرية بالرياض لـ"سبق": لم نتلق أي قرارات رسمية بشأن رسوم دخول السعوديين لمصر

السفارة المصرية بالرياض لـ"سبق": لم نتلق أي قرارات رسمية بشأن رسوم دخول السعوديين لمصر

شبكة عيون الإخبارية