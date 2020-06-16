تسجيل دخول
Toggle navigation
شبكة عيون الإخبارية
الرئيسية
أخبار مصر
حوادث
محافظات
العالم
أسعار
حظك اليوم
رياضة
فن
هو و هي
فيديو
DMC
أخبار عاجلة
واشنطن: كوريا الشمالية لا تزال تمثل تهديدًا كبيرًا للمنطقة
-
الخميس 18 يونيو 2020 07:54 مساءً
بالأسماء.. "تعليم جازان" يحقق 31 ميدالية بمسابقة "الكانجارو" للرياضيات
-
الخميس 18 يونيو 2020 07:54 مساءً
"أوبك+" تطالب العراق وكازاخستان بالالتزام بحصصهما الإنتاجية
-
الخميس 18 يونيو 2020 07:54 مساءً
66 حالة جديدة .. وفيات "كورونا" في إيطاليا ترتفع إلى 34.514
-
الخميس 18 يونيو 2020 07:54 مساءً
ساعات "سامسونج" الذكية تحصل على تحديث يحولها إلى "معمل تحاليل" متنقل
-
الخميس 18 يونيو 2020 07:34 مساءً
"تقويم التعليم" تشارك "الشبكة العربية" مناقشة تحسين جودة المخرجات عن بعد
-
الخميس 18 يونيو 2020 07:34 مساءً
النفط يرتفع مدعوماً بتخفيضات "أوبك".. وخام برنت فوق 41 دولاراً للبرميل
-
الخميس 18 يونيو 2020 07:34 مساءً
"إينوك" تبارك للقيادة تقدُّم المملكة للمرتبة 24 دوليًا في "التنافسية العالمية"
-
الخميس 18 يونيو 2020 07:13 مساءً
ارتفاع وفيات كورونا بالطائف لـ 17 حالة وإجمالي الإصابات يصل لـ 3045
-
الخميس 18 يونيو 2020 07:13 مساءً
حالة إصابة بفيروس كورونا تغلق أحد المتاجر بمكة المكرمة
-
الخميس 18 يونيو 2020 07:13 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
أول ظهور للشاب الذى توقف السيسى للاطمئنان عليه
فيديو
فيديو اليوم السابع
الثلاثاء 16 يونيو 2020 01:46 صباحاً
103
Facebook
Twitter
Print
الكلمات الدلائليه
فيديو ، عيون ، أخر الأخبار
مصراوي
روسيا اليوم
النهار
dmc
mbc
rt arabic
cnn
cnn arabic
bbc arabic
مواضيع متعلقة
هام لطلاب الثانوية العامة.. تجربة عملية لدخول لجنة الامتحان بشكل آمن للحماية من كورونا
فيديو اليوم السابع
الخميس 18 يونيو 2020 12:04 مساءً
حكاية طبيب الإمتياز ضحية كورونا .. تطوع لعلاج المرضى فقتله الفيروس
فيديو اليوم السابع
الخميس 18 يونيو 2020 11:27 صباحاً
ما سر اختيار بشير الديك لكتابة مسلسل أحمد زكى؟
فيديو اليوم السابع
الخميس 18 يونيو 2020 11:05 صباحاً
مصر لا تنسى أبناءها.. إعادة 23 مصريًا محتجزًا فى ليبيا
فيديو اليوم السابع
الخميس 18 يونيو 2020 10:22 صباحاً
السابق
"ملعب ONTime - محمد حشيش يشيد بالدولة المصرية بشأن قرار عودة النشاط الرياضي "
التالى
محمد رمضان يحتفل بزفاف شقيقته في فيلا بالطريق الصحراوي
Tweets by @3yonNews