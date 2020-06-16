بالفيديو.. "سبق" ترصد إنقاذ حياة مريضة مصابة بكورونا في نجران

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باستخدام تقنية الأكسجة الغشائية خارج الجسم بمستشفى الملك خالد

أسهمت صحة نجران -بفضل الله- في إنقاذ حياة مريضة مصابة بفيروس كورونا، وذلك باستخدام تقنية الأكسجة الغشائية خارج الجسم ECMO .

وتفصيلاً، رصدت "سبق" توجيهات قائد الفريق الطبي استشاري جراحة القلب رئيس برنامج الإيكمو في مستشفى الملك خالد بنجران، الدكتور حسن مصلوم، قبل إجراء إنقاذ الحياة للمريضة التي تسبب لها الفيروس في فشل وظائف الرئة التي لم تستجب للإجراءات الطبية المعتادة، بما فيها التنفس الصناعي؛ فتم تركيب الجهاز عبر الأوعية الدموية بواسطة الفريق الجراحي، وأشرف على العلاج فريق طبي وتمريضي مؤهل من أعضاء برنامج الأكسجة الغشائية بمستشفى الملك خالد بنجران.

يُذكر أن تقنية أكسجة الدم الغشائي خارج الجسم، أو ما يسمى إيكمو ECMO ، تستخدم في مراكز متخصصة كإجراء إنقاذ حياة لمرضى الفشل التنفسي، خاصة الناتجة من الالتهابات الفيروسية، وهي معقدة، وذات اشتراطات خاصة، وتحتاج إلى فريق طبي متكامل، وتجهيزات خاصة.