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قال للصحفيين إن إطلاق النار على رجل أسود كان موقفًا رهيبًا ومقلقًا للغاية

ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين أنه سيوقِّع أمرًا تنفيذيًّا بشأن إصلاح الشرطة، وسيعقد مؤتمرًا صحفيًّا في هذا الخصوص اليوم الثلاثاء، وذلك بعد أسابيع عدة من احتجاجات عمت أرجاء البلاد عقب وفاة الأمريكي الأسود جورج فلويد إثر تعامُل شرطة منيابوليس العنيف معه، حسب رويترز.

وفي التفاصيل، قال ترامب في تعليقات للصحفيين إن إطلاق الشرطة النار على رجل أسود في أتلانتا كان بمنزلة موقف رهيب ومقلق للغاية.

ولم يجرِ الكشف عن تفاصيل متعلقة بالأمر التنفيذي الخاص بإصلاح الشرطة؛ إذ يعمل الديمقراطيون والجمهوريون في الكونجرس على مقترحَين منفصلَين بشأن القضية.

يُذكر أن ضابط شرطة أُقيل من أتلاتنا، فيما استقال قائد شرطتها؛ وذلك بعد مقتل ريتشارد بروكس ليل الجمعة.