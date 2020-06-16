حسن الراهب : لا ديون لي عند النصر .. ومازلت أحب جماهيره

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سرب خطاب المخالصة من خلال حسابه في "تويتر"

قال لاعب الشباب حسن الراهب، ،أن لا متأخرات له لدى ناديه السابق (النصر) ، مؤكدًا استلامه جميع مستحقاته المالية منذ عام 2019.

وشارك (الراهب) متابعيه صورة لخطاب مخالصته مع حامل لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، عبر حسابه في «تويتر»، حيث كتب : « جمهور نادي النصر الحبيب النصر، تعلمون مثلما أعلم مقدار محبتكم لدي وما زلت أحبكم وسأظل».

وتضمن الخطاب المرفق في تغريدته، توقيع خطي بتسلمه كل مستحقاته المالية لدى فريقه السابق.