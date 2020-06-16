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البحرين تدين محاولة ميليشيات الحوثي استهداف مناطق مدنية بالسعودية

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البحرين تدين محاولة ميليشيات الحوثي استهداف مناطق مدنية بالسعودية البحرين تدين محاولة ميليشيات الحوثي استهداف مناطق مدنية بالسعودية
شددت على قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته في إدانة الأعمال الإرهابية

البحرين تدين محاولة ميليشيات الحوثي استهداف مناطق مدنية بالسعودية

أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة محاولة ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف مناطق مدنية بمدينة خميس مشيط ومنطقة عسير، من خلال طائرات من دون طيار (مفخخة)، مشيدةً بكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض الطائرات وإسقاطها.

وفي التفاصيل، أكدت الخارجية البحرينية أن هذه الأعمال الإرهابية تعكس إصرارًا من قِبل ميليشيات الحوثي على تهديد المدنيين الآمنين، مؤكدة وقوف مملكة البحرين في صف واحد إلى جانب المملكة العربية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.

شددت على ضرورة قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته في إدانة الأعمال الإرهابية الإجرامية التي تقوم بها ميليشيات الحوثي كونها اعتداءً سافرًا على المدنيين الآمنين في المملكة العربية السعودية، وتهديدًا لأمن واستقرار المنطقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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