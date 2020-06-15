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beIN أكثر المتضررين.. الشركات القطرية تبدأ في إجراءات التسريح وتخفيض الأجور.. هنا التفاصيل

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شبكة beIN أكثر المتضررين.. الشركات القطرية تبدأ في إجراءات التسريح وتخفيض الأجور.. هنا التفاصيل beIN أكثر المتضررين.. الشركات القطرية تبدأ في إجراءات التسريح وتخفيض الأجور.. هنا التفاصيل
وفقًا لما أوردته وكالة "بلومبرج" الأمريكية

شبكة beIN أكثر المتضررين.. الشركات القطرية تبدأ في إجراءات التسريح وتخفيض الأجور.. هنا التفاصيل

كشفت وكالة "بلومبرج" الأمريكية عن إجراء كبريات الشركات القطرية المملوكة للدولة عمليات خفض للأجور، وذلك كجزء من خطة حكومية أوسع لخفض الإنفاق للتخفيف من تأثير تفشي جائحة كورونا.

وقالت الوكالة الأمريكية في تقريرها -وفقًا لمصادرها- إن شركة قطر للبترول ألغت نحو 800 وظيفة. كما تعمل شركة الخطوط الجوية القطرية على تخفيض الرواتب الأساسية للطيارين غير القطريين بنسبة تصل إلى 25٪، وهي على وشك إلغاء الوظائف في الأسابيع المقبلة.

كذلك ألغت beIN التلفزيونية أكثر من 100 وظيفة بعد تعطل الأحداث الرياضية من جراء الوباء. ومن بين المتضررين من إلغاء الوظائف مقدمو البرامج والصحفيون والفنيون.

وشملت قرارات التسريح بعض كبار المحللين والمعلقين ومقدمي البرامج والاستديوهات التحليلية بالقنوات الرياضية القطرية، التي تستحوذ على كبريات الأحداث الرياضية العالمية، بحسب مصادر إعلامية.

وأوعزت وزارة المالية القطرية إلى الجهات الممولة من بخفض التكاليف الشهرية للموظفين غير القطريين بنسبة 30٪ من 1 يونيو، إما عن طريق خفض الرواتب، أو تسريح العمالة بإشعارهم قبلها بفترة شهرَيْن.

وقد أثر الانخفاض في الطاقة، وتداعيات الإغلاق العالمي بسبب كورونا، على خزائن الإمارة الخليجية. وقد تراكمت على الدوحة 10 مليارات دولار من الديون في إبريل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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