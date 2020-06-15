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الإمارات تسمح للمواطنين والمقيمين بالسفر للخارج بداية من هذا التاريخ

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الإمارات تسمح للمواطنين والمقيمين بالسفر للخارج بداية من هذا التاريخ الإمارات تسمح للمواطنين والمقيمين بالسفر للخارج بداية من هذا التاريخ
نظرًا للتطورات الإيجابية وفي ضوء الإجراءات الوقائية واحترازات "كورونا"

الإمارات تسمح للمواطنين والمقيمين بالسفر للخارج بداية من هذا التاريخ

أعلنت وزارة الخارجية بدولة الإمارات أنه سيتم بدءًا من يوم 23 يونيو الجاري السماح للمواطنين والمقيمين بالدولة بالسفر إلى وجهات محددة وفق اشتراطات وإجراءات، سيتم إعلانها لاحقًا، وذلك في ضوء الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها دولة الإمارات في مواجهة المستجد (كوفيد – 19).

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أنه سيتم لهذا الغرض الإعلان لاحقًا عن قائمة الوجهات المسموح بالسفر إليها، والفئات المصرح لها بالسفر، إلى جانب الإجراءات التي يتوجب التقيُّد بها قبل وأثناء وبعد العودة من السفر بالنسبة لمواطني دولة الإمارات والمقيمين، وفقًا لوكالة الأنباء "وام".

وأوضح البيان أن هذا الإجراء يأتي في ضوء التطورات والمؤشرات الإيجابية التي كشفت عنها عملية التقييم المستمرة من قِبل الجهات المختصة على صعيد مواجهة فيروس كورونا، التي برهنت على نجاح ملحوظ للإجراءات والتدابير المتخذة من قِبل دولة الإمارات في هذا الصدد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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