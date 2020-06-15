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الاردن يفعل امر الدفاع رقم 11

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الاردن يفعل امر الدفاع رقم 11 الاردن يفعل امر الدفاع رقم 11

جى بي سي نيوز :- قال وزير الدولة لشؤون الإعلام إن وردتها استفسارات حول تفعيل أمر الدفاع رقم (11) الذي يفرض عقوبات على كل منشأة لا يلتزم العاملون فيها أو مرتادوها بارتداء الكمّامات، أو القيام بممارسات من شأنها تعريض صحّة المواطنين وسلامتهم للخطر.

وأكد العضايلة في مؤتمر صحفي برئاسة الوزراء اليوم الأحد، أنه سيتمّ تفعيل هذا الأمر، وقد تمّ نشر إصدار التعليمات الخاصّة به من معالي وزير الصحّة، وهي منشورة في الجريدة الرسميّة بتاريخ 7/5/2020م، وسنقوم بنشرها مرّة أخرى عبر منصّاتنا الإعلاميّة الرسميّة بعد هذا المؤتمر.

وحول حملة مكافحة التهرب الضريبي التي تقوم بها الحكومة؛ قال إن مكافحة التهرّب لا تسيء لسمعة البلد بل تعزّزها، لافتاً إلى أن التهرّب الضريبي والصمت عليه هو الذي يسيء لسمعة البلد.

وقال العضايلة إننا جميعاً في هذا البلد تحت سيادة القانون، وبالتالي لن يظلم أحد بمشيئة الله، فنحن أحرص ما نكون على سمعة الأردن محليّاً وخارجيّاً، وأحرص ما نكون أيضاً على مصالح المستثمرين لأنّها في النهاية مصلحة وطنيّة.

 

جي بي سي نيوز

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