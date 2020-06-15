أخبار عاجلة

ساعات "سامسونج" الذكية تحصل على تحديث يحولها إلى "معمل تحاليل" متنقل -
"تقويم التعليم" تشارك "الشبكة العربية" مناقشة تحسين جودة المخرجات عن بعد -
النفط يرتفع مدعوماً بتخفيضات "أوبك".. وخام برنت فوق 41 دولاراً للبرميل -
"إينوك" تبارك للقيادة تقدُّم المملكة للمرتبة 24 دوليًا في "التنافسية العالمية" -
ارتفاع وفيات كورونا بالطائف لـ 17 حالة وإجمالي الإصابات يصل لـ 3045 -
حالة إصابة بفيروس كورونا تغلق أحد المتاجر بمكة المكرمة -
الاتحاد الأوروبي يوصي بتمديد فترة انتقالات اللاعبين حتى 5 أكتوبر -
الاردن يسجل 6 حالات اصابة بفايروس كورونا -
الاتحاد الأوروبي يوصي بتمديد فترة انتقالات اللاعبين حتى 5 أكتوبر -
مقترح المملكة للفرقاء اليمنيين.. فرصة جديدة للخروج من عنق الزجاجة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمانة جدة تغلق اليوم "هايبر ماركت" شهيرًا بحي الروضة

Print
لعدم توافر الإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من تفشي "كورونا"

أمانة جدة تغلق اليوم

أغلقت أمانة محافظة جدة اليوم الاثنين هايبر ماركت شهيرًا بحي الروضة - شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية)؛ وذلك لعدم توافر الإجراءات الاحترازية التي تحد من تفشي .

وأوضح وكيل أمين محافظة جدة للبلديات الفرعية، المهندس محمد الزهراني، أن مراقبي بلدية جدة الجديدة رصدوا تجمعات داخل السوق، مع عدم الالتزام بالتباعد الجسدي، وعدم قياس درجة الحرارة عند المدخل، وذلك بعد ورود بلاغ؛ ما أدى لإغلاقه. مشيرًا إلى أنه سيتم تطبيق النظام بحق المخالفين.

أمانة جدة تغلق اليوم

أمانة جدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
حالة إصابة بفيروس كورونا تغلق أحد المتاجر بمكة المكرمة

حالة إصابة بفيروس كورونا تغلق أحد المتاجر بمكة المكرمة

كل ما قالته وزارة الصحة عن فيروس كورونا اليوم.. هنا

كل ما قالته وزارة الصحة عن فيروس كورونا اليوم.. هنا

كل ما قالته وزارة الصحة عن فيروس كورونا اليوم.. هنا

كل ما قالته وزارة الصحة عن فيروس كورونا اليوم.. هنا

مؤشر الحالات الحرجة بفيروس كورونا  يرتفع لـ 1877 حالة

مؤشر الحالات الحرجة بفيروس كورونا  يرتفع لـ 1877 حالة

شبكة عيون الإخبارية