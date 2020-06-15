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البديل  سعد الشهري .. " ابن زكري " يرفض العودة لتدريب ضمك

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الفريق بات مهددًا بالهبوط لدوري الدرجة الأولى

البديل  سعد الشهري ..

سرت أنباء عن رفض المدير الفني لضمك "الجزائري" نور الدين بن زكري العودة لتدريب الفريق الكروي الأول بنادي ضمك، بعد أن غادر إلى مدينة ميلانو بإيطاليا، إثر تفشي جائحة ( كوفيد -19) عالميًا.

يُذكر أن عقد "ابن زكري" مع ضمك ينتهي في نهاية يونيو ( الجاري).

من جانب آخر خاطب ضمك الاتحاد السعودي لكرة القدم للاستعانة بالمدرب الوطني سعد الشهري ( مدرب السعودي الأولمبي حاليًا) إلا أنه ( أي ضمك ) لم يتلق الرد حتى هذه اللحظة .

يُذكر أن ضمك بات مهددًا بالهبوط لدوري الدرجة الأولى، حيث يقبع في المركز الخامس عشر (قبل الأخير) في سلم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ، برصيد 18 نقطة فقط من 22 جولة مضت.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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