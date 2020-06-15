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"القحطاني" يدشن استوديو "سعودي موبايل شو" لمشاركة آلاف الزوار الافتراضيين

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"القحطاني" يدشن استوديو "سعودي موبايل شو" لمشاركة آلاف الزوار الافتراضيين "القحطاني" يدشن استوديو "سعودي موبايل شو" لمشاركة آلاف الزوار الافتراضيين
من خلاله سيتم تقديم تغطية متكاملة لكل ما يخص المعرض وقطاع الاتصالات

دشن المهندس سعد بن علي القحطاني، رئيس اللجنة العليا للمعرض السعودي الدولي للاتصالات وتكنولوجيا الجوالات "سعودي موبايل شو"، الاستوديو الخاص بالمعرض الافتراضي الأول بالشرق الأوسط (Mobile Show Virtual Studio) والذي يتزامن مع عام رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، واختيار الرياض العاصمة العربية الرقمية.

وأوضح "القحطاني" أنه من خلال الاستوديو سيتم تقديم تغطية متكاملة لكل ما يخص المعرض وقطاع الاتصالات من أخبار وأحداث وفعاليات مباشرة، بالإضافة إلى الأخبار التقنية التي تهتم بجميع القطاعات والمشاركين والزوار للمعرض.

وقال: "إن ما تشهده المملكة اليوم من تطور في كل نواحي الحياة الرقمية هو بفضل رعاية سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ودعمها المستمر للتحول الرقمي الذي جعل المملكة في مقدمة دول المنطقة".

وأضاف "القحطاني" أن المعرض سيشارك به أكثر من 500 شركة محلية ودولية في جميع قطاعات الاتصالات من 25 دولة عربية وأوربية وعالمية ومتوقع أكثر من 500 ألف زائر، وذلك تماشيًا مع الوضع العالمي الحالي في التعامل مع جائحة كورونا الجديد، كوفيد 19 حيث قامت العديد من دول العالم بالإغلاق الكامل مما جعل التواصل الافتراضي والتسويق عن بعد هو الحل الأمثل خلال هذه الفترة.

واختتم حديثه قائلاً إن إطلاق تلك النسخة يأتي تنفيذًا لقرارات الدولة بالتباعد الاجتماعي بهدف الحفاظ على الأرواح، حيث إنه من منطلق المسؤولية الاجتماعية كان يجب تقديم حلول متقدمة ومتماشية مع قرارات الدولة وتقدر اللجنة المنظمة للمعرض مصالح الرعاة والعارضين والمشاركين الدوليين في المعرض، بالإضافة إلى الالتزام بشكل أساس بصحة وسلامة الجميع.

يُشار إلى أن المعرض سيُقام خلال الفترة من 7 إلى 10 سبتمبر 2020 وسيكون افتراضيًا بالكامل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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