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أبوظبي تمدد حظر الدخول إليها والخروج منها لمدة أسبوع

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أبوظبي تمدد حظر الدخول إليها والخروج منها لمدة أسبوع أبوظبي تمدد حظر الدخول إليها والخروج منها لمدة أسبوع
تصاريح لتنقل العاملين بالقطاعات الحيوية

أبوظبي تمدد حظر الدخول إليها والخروج منها لمدة أسبوع

ذكرت وكالة أنباء الإمارات، اليوم (الاثنين)، أن أبوظبي مددت حظرًا على الدخول والخروج من الإمارة والتنقل بين مدنها الرئيسة لمدة أسبوع استمرارًا لجهود مكافحة .

وأوضحت الوكالة أنه سيسمح لسكان الإمارة بالتنقل داخل مدنها في غير ساعات حظر التجول اليومية المفروضة على مستوى البلاد بين الساعة العاشرة مساء والسادسة من صباح اليوم التالي بالتوقيت المحلي، وفقًا لـ"رويترز".

من جهة أخرى، أشارت وزارة الداخلية الإماراتية على "تويتر" إلى أن تصاريح خاصة مطلوبة لحركة العاملين في القطاعات الحيوية والحالات الصحية الطارئة وتسليم البضائع بكل أنواعها والخدمات البريدية.

ويسري الحظر المفروض منذ أسبوع على التنقل بين مدن العين والظفرة وأبوظبي ابتداءً من الثلاثاء الماضي على جميع سكان ومواطني الإمارة الأكبر في دولة الإمارات.

وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها تمديد الحظر منذ فرضه في الثاني من يونيو الماضي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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