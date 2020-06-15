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فرنسا ستثير دور تركيا العدواني في ليبيا خلال اجتماع حلف "الناتو"

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فرنسا ستثير دور تركيا العدواني في ليبيا خلال اجتماع حلف "الناتو" فرنسا ستثير دور تركيا العدواني في ليبيا خلال اجتماع حلف "الناتو"
شددت على أن تدخل أنقرة يسبب مشكلات كبيرة

فرنسا ستثير دور تركيا العدواني في ليبيا خلال اجتماع حلف

أفاد مسؤول بالرئاسة الفرنسية، اليوم (الاثنين)، بأن فرنسا تريد إجراء محادثات مع الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو"؛ لمناقشة دور تركيا العدواني وغير المقبول على نحو متزايد، مما يسلط الضوء على زيادة التوتر بين أنقرة وباريس.

واتهم المسؤول في حديث لـ"رويترز"، تركيا العضو بحلف شمال الأطلسي بخرق حظر فرضته الأمم المتحدة على تسليح ليبيا وبزيادة وجودها البحري قبالة ساحلها.

وشدد على أن التدخلات التركية تسبب مشكلات كبيرة والوضع يتعثر في ليبيا.

وجاءت هذه التصريحات بعد أن عززت تركيا وجودها في ليبيا للمساعدة في صد هجوم شنه على طرابلس الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر.

ويعقد وزراء دفاع حلف الأطلسي محادثات هذا الأسبوع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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