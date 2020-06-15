أخبار عاجلة

ساعات "سامسونج" الذكية تحصل على تحديث يحولها إلى "معمل تحاليل" متنقل -
"تقويم التعليم" تشارك "الشبكة العربية" مناقشة تحسين جودة المخرجات عن بعد -
النفط يرتفع مدعوماً بتخفيضات "أوبك".. وخام برنت فوق 41 دولاراً للبرميل -
"إينوك" تبارك للقيادة تقدُّم المملكة للمرتبة 24 دوليًا في "التنافسية العالمية" -
ارتفاع وفيات كورونا بالطائف لـ 17 حالة وإجمالي الإصابات يصل لـ 3045 -
حالة إصابة بفيروس كورونا تغلق أحد المتاجر بمكة المكرمة -
الاتحاد الأوروبي يوصي بتمديد فترة انتقالات اللاعبين حتى 5 أكتوبر -
الاردن يسجل 6 حالات اصابة بفايروس كورونا -
الاتحاد الأوروبي يوصي بتمديد فترة انتقالات اللاعبين حتى 5 أكتوبر -
مقترح المملكة للفرقاء اليمنيين.. فرصة جديدة للخروج من عنق الزجاجة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تركيا توسع احتلالها لليبيا.. وتبتز "الوفاق" لاستخدام قاعدتين عسكريتين

Print
تركيا توسع احتلالها لليبيا.. وتبتز "الوفاق" لاستخدام قاعدتين عسكريتين تركيا توسع احتلالها لليبيا.. وتبتز "الوفاق" لاستخدام قاعدتين عسكريتين
إحداهما جوية والأخرى بحرية

تركيا توسع احتلالها لليبيا.. وتبتز

نقلت "رويترز" عن مصدر تركي، اليوم (الاثنين)، أن أنقرة وحكومة الوفاق الليبية، تبحثان إمكانية استخدام تركيا لقاعدتين عسكريتين في ليبيا، في تثبيت لوجود تركي دائم في منطقة جنوب المتوسط.

وذكر المصدر الذي اشترط عدم نشر هويته أن استخدام تركيا لقاعدة الوطية الجوية على جدول أعمالها.

وأضاف أن تركيا من الممكن أيضاً أن تستخدم قاعدة مصراتة البحرية.

ووفقاً لـ"رويترز"، لم تتخذ قرارات نهائية بعد بشأن الاستخدام التركي العسكري المحتمل لقاعدة مصراتة البحرية وقاعدة الوطية الجوية، التي استعادت حكومة الوفاق الوطني المدعومة من تركيا، السيطرة عليها مؤخرا، لكن المتوقع أن يبتز النظام التركي حكومة الوفاق ويضغط عليها للسماح له بنقل قواته إلى القاعدتين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
ساعات "سامسونج" الذكية تحصل على تحديث يحولها إلى "معمل تحاليل" متنقل

ساعات "سامسونج" الذكية تحصل على تحديث يحولها إلى "معمل تحاليل" متنقل

"تقويم التعليم" تشارك "الشبكة العربية" مناقشة تحسين جودة المخرجات عن بعد

"تقويم التعليم" تشارك "الشبكة العربية" مناقشة تحسين جودة المخرجات عن بعد

النفط يرتفع مدعوماً بتخفيضات "أوبك".. وخام برنت فوق 41 دولاراً للبرميل

النفط يرتفع مدعوماً بتخفيضات "أوبك".. وخام برنت فوق 41 دولاراً للبرميل

"إينوك" تبارك للقيادة تقدُّم المملكة للمرتبة 24 دوليًا في "التنافسية العالمية"

"إينوك" تبارك للقيادة تقدُّم المملكة للمرتبة 24 دوليًا في "التنافسية العالمية"

شبكة عيون الإخبارية