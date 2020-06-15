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"العليا الأمريكية" ترفض نظر قضايا توفر حصانة للمسؤولين الحكوميين

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"العليا الأمريكية" ترفض نظر قضايا توفر حصانة للمسؤولين الحكوميين "العليا الأمريكية" ترفض نظر قضايا توفر حصانة للمسؤولين الحكوميين
بينهم أفراد الشرطة المتهمون باستخدام القوة المفرطة

رفضت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم (الاثنين)، نظر عدد من القضايا التي تنطوي على دفاع قانوني يسمى الحصانة المؤهلة، التي يمكن استخدامها لحماية المسؤولين الحكوميين من الدعاوى القضائية، بما في ذلك أفراد الشرطة المتهمين باستخدام القوة المفرطة.

وبحسب "رويترز"، رفض القضاة طعونا في قضايا كانت معلقة أمام المحكمة منذ شهور، بما في ذلك نزاع حول ما إذا كان يمكن مقاضاة أفراد شرطة في ولاية تنيسي بسبب استخدامهم كلبا في مواجهة رجل كان مستسلما، واعتراضا على ذلك، يرى القاضي كلارنس توماس، أنه كان ينبغي للمحكمة أن تنظر في القضية.

ويأتي قرار رفض القضايا متزامنا مع تسليط الضوء مجددا بأنحاء الولايات المتحدة على استخدام الشرطة للقوة على أثر وفاة الأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد في منيابوليس بعد أن جثا شرطي أبيض على عنقه لما يقرب من تسع دقائق أثناء احتجازه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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