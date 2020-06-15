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مصادرة 4 أطنان من الخضراوات والفواكه خلال حملة لبلدية "عزيزية جدة"

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استهدفت تجمعاً للعمالة لا تلتزم بإجراءات الوقاية من كورونا

مصادرة 4 أطنان من الخضراوات والفواكه خلال حملة لبلدية

داهمت بلدية العزيزية التابعة لأمانة محافظة جدة، مواقع باعة جائلين بأحياء الرحاب ومشرفة والعزيزية نفذها مراقبون وعمال النظافة بقيادة رئيس البلدية المهندس أحمد الشافعي.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن تلك المداهمات أسفرت عن مصادرة حوالي 4 أطنان من الخضراوات والفواكه وتسليمها للجمعيات الخيرية حسب المتبع، وإتلاف وازالة 55 عربة خشبية وبسطة.

وأضاف "الزهراني": أن "هذه المواقع كانت تشكل تجمعاً لعمالة تمارس البيع العشوائي ما قد يؤدي إلى انتشار ، نظراً للتقارب الجسدي وعدم الالتزام بلبس الكمامة".

وأكد أن أمانة جدة ممثلة في بلدياتها الفرعية مستمرة في تنفيذ جولاتها الرقابية، وحرصها على أمن وسلامة وصحة السكان لمكافحة الظواهر السلبية وعدم التهاون بصحة المواطن والمقيم.

مصادرة 4 أطنان من الخضراوات والفواكه خلال حملة لبلدية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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