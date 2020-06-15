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ليس فعالاً.. "الدواء الأمريكية" تلغي "هيدروكسي كلوروكين" كعلاج لـ"كورونا"

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ليس فعالاً.. "الدواء الأمريكية" تلغي "هيدروكسي كلوروكين" كعلاج لـ"كورونا" ليس فعالاً.. "الدواء الأمريكية" تلغي "هيدروكسي كلوروكين" كعلاج لـ"كورونا"
عدة دراسات أثبتت فشله في الحماية من الإصابة

ليس فعالاً..

ألغت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، اليوم (الاثنين)، ترخيص الاستخدام الطارئ لعقار الملاريا هيدروكسي كلوروكين كعلاج لكوفيد-19.

وبينت إدارة الغذاء والدواء أنه لم يعد من الممكن بناء على ما استجد من أدلة الاعتقاد بأن تركيبات هيدروكسي كلوروكين وعقار كلوروكين المرتبط بها، فعالة في علاج المرض التنفسي الذي يسببه الفيروس، وفقاً لـ"رويترز".

تأتي الخطوة بعد أن خلصت عدة دراسات على الدواء إلى أنه غير فعال بما في ذلك تجربة كبيرة هذا الشهر، أظهرت أنه فشل في منع إصابة أشخاص تعرضوا للفيروس.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد عبر عن تأييده لاستخدام الدواء في علاج المرض الذي يسببه المستجد، وأعلن فيما بعد أنه تناول الدواء بشكل وقائي بعد أن جرى تشخيص إصابة شخصين يعملان في البيت الأبيض بكوفيد-19.

فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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