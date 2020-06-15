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"الصحة الفلسطينية": تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الخليل

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"الصحة الفلسطينية": تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الخليل "الصحة الفلسطينية": تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الخليل
بينهم 6 أطفال.. إجمالي الإصابات وصل إلى 686

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة الخليل، بينهم 6 أطفال.
وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة في بيان اليومض: إنه تم تسجيل 8 إصابات جديدة لمخالطين مصابين سابقين، إضافة إلى مواطن كان يعمل داخل أراضي العام 48، موضحة أن 5 إصابات سجلت في مدينة حلحول، و4 إصابات في مدينة الخليل.
وأضافت أنه بتسجيل الحالات الجديدة ترتفع حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 686، فيما وصل عدد حالات التعافي إلى 570 حالة، بنسبة 84.3% من مجمل الإصابات المسجلة. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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