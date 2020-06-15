بموافقة الملك.. منح 234 متبرعاً بالأعضاء وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة

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لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسة سواء كان العضو من حي أو من متوفى دماغياً

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على منح 234 مواطناً ومواطنة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، وذلك لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسة سواء كان العضو من حي أو من متوفى دماغياً.

وفيما يلي أسماء المتبرعين والمتبرعات: سلطان سعد هلال العتيبي، سلامه ناصر حماد الشمري، شادي عبدالله محمد سمباوه، مفرح راجح وزي الله الربعي، شاكر محمود ثاني العنزي، محمد منيف محمد حكمي، نوار بدر قطان المسعري الدوسري، عبدالعزيز عويض سليمان العنزي، عبدالله جهيم خلف العنزي، عمر كريم عوض العنزي، محمد يحي جابر عقيلي، نواف محمد احمد عسيري، معاذ عبدالله علي المحمودي، فهد مبارك باتل آل بريك، حمد علي حسين اليامي، هزاع سعد عبدالرحمن العجمي، بدر مقبل هادي الحربي، غدير عبدالرحمن عبدالله الحربي، سلطان مونس محمد الرويلي، عبدالعزيز سعدي شرعان الشمري، شوق وليد محمد الجنيني، فارس فايز هوجاس الرويلي، محمد حامد رهيدن الصبحي، عبدالله رزاح راشد الهاجري، حشيمه محمد حسين دربشي، علياء علي شداد الثقفي، محمد حسن محمد المكرمي، منيرة سعود منور العتيبي، معاذ محمد موسى الأحمري، حسن عيسى موسى الخيبري، عبدالمجيد إبراهيم آل مبارك، خزنه جزاء كميخ المطيري، ساره عبدالمحسن محمد الدريس، مليون معيد ابو شمله حكمي، سيف سياف مسعد المطيري، علي حمد علي اليامي، محمد عايض ذيب القحطاني، خيري عبدربه صالح الربيعي، عبدالرحمن احمد علي الشيخي، أنس محمد جابر مدبش، أحمد محمد جابر مدبش، محمد عبدالله محمد حنشلي قيس، وليد غنيمان غنايم الحجيلي، هادي معوض محمد الحويطي، علي محمد سعد الشهراني، فارس عادل علي الشامى، جمعان عبدالله جمعان الزهراني، محمد جروان محمد القحطاني، عبدالسلام غازي محمد الحربي، حامد رهق صبر العنزي، عبدالله حمد مبارك المري، فيصل فرحان معيوف الرويلي، محمد ناصر صالح آل شريه، عبداللطيف محمد حمود العنزي، محمد جابر أحمد هزازي، عبدالعزيز سعيد عبدالله القحطاني، أفنان أحمد صالح الشميمري، فهد محمد ناصر العتيبي، سالم حمد هادي آل سليمان، نوره خزيم لويحق السهلي، عايض وازع عبدالله الشهراني، مشعل مسهوج جناني العنزي، زايد سالم حسين الغامدي، فيصل نادر محمد العصيمي، سعيد سعد سعيد الأسمري، صالح سعيد صالح اليامي، ابتسام الحسين حسن آل عامر، محمد بلقاسم علي المسعري، إسحاق هادي حديش عسيري، عبدالمجيد عبدالله على هزازي، دخيل الله ضيف الله العتيبي، عامر محمد عامر الشهري، محمد رزين محمد الدوسري، حمود عوض حميد العبسي، أبرار عبدالرحمن عطاالله المطرفي، ريم إبراهيم محمد الحازمي، تهاني سليمان حمود الحويطي، محمد أحمد جابر الفيفي، محمد لباد عطيه الربيعي، عبدالرحمن ماضي فايز الحربي، لينا محمد عبدالمحسن الفرم، دلال عبدالرحمن السويطي، حمد سعد خضير المطيري، صفية خيان مضواح القحطاني، حسين صالح محسن الفقيه، إيمان درع ناصر الشهراني، نوره علي عالي الغامدي، عبدالله مسفر صالح آل مهري، صالح علي أحمد الزهراني، رايد شائم حمود العنزي، غنى محمد علي القرني، ملاك محمد حمزة عجاج، عبدالرحيم مرزوق فرحان العنزي، عبدالرحمن علي عبدالله العريني، زهراء يوسف أحمد القرني، إبراهيم سعيد سالم بامحيمود، خالد ربيعان سالم المعاوي، حسن على أحمد عمراني سلامي، مفلح عبدالله علي الشهراني، سلطان ضحوي فلاج الشمري، فهيد سعود فهد البيشي، شذا علي حسن الغربي، روابي محمد ابن سعد السيف، الماس أسامة إبراهيم نجمي، عبدالمحسن ضيف الله السلمي، سعد خشيبان علي الأكلبي، ريان محمد رباح الحربي، ناصر محمد سعد الغامدي، يحي مسفر على الشريف، عبدالله سعد عبدالعزيز التميمي، عبدالله جفين سعود المنيعي، فيحان قاطع مهدي الشمري، عجب عبدالله معجب اليامي، منصور محمد عبدالله الغامدي، محمد مفرح فهد القحطاني، حنيف مسعد حنيف القرني، سعد محمد سعد الغامدي، آلاء موسى علي قوفشي، سطام عواض عياد الجعيد، مهند عبدالله عرابي الحربي، فريده صالح محمد كلنتن، سلطان محمد محمد الهزازي، أحمد خالد عابد الصقير، فاطمه سلمان سليمان الثقفي، نمشان سعد رجاء الشهري، موسى عطاالله غميض العتيبي، عدنان عبدالله دخيل الله النمري، أميرة مسلم مسيفر الطلحي، أريج محمد ماطر الجعيد، حمدان حسن حمدان الغامدي، معتصم محمد عبدالعزيز الغانمي، كمال عبدالله سعيد المالكي، ماهر مسلم عيد الجهني، منصور يحيى محمد آل طالع، علي سعيد أحمد الأسمري، وليد محمد أحمد واصلي، شريفة صالح عبدالله الغامدي، أيمن عمر بكر الهوساوي، علي عمر محمد أحمد محمد، علي سعيد علي الأحمري، خليل إبراهيم علي الزهراني، ربى حمد علي العصلاني، محمد إبراهيم إبراهيم صائغ، إلهام عيد عبدالله الزهراني، فهد حمدان بريز المطيري، مشاعل محمد يحيى القحطاني، فاطمة علي الحسين عجيم، عبدالله محسن عيضه دنقوه، محسن أحمد عبدالله البركاتي، أحمد عبدالله محمد الشهري، بدر صلاح عبدالله الفقيه، مهند أحمد محمد خياط، صالح ناصر محمد الراجحي، حنان عبد الشكور عبد السبحان عبدالقادر، بسمة علي علي مدخلي، شهد عبده عبدالله رفاعي، عبدالرحمن حسين علي جاري، مازن أحمد تراحيب الشريف، سامية محمد عبد الأمين بديع، حسينه جارالله كليب اليزيدي، راكان أحمد صالح القرني، جميلة محراك عبيدالله الزهراني، شيرين ساعد علي المالكي، عبدالله محمد سالم العمري، سلطان محمد عمر الزبيدي، يحيى محمد علي البديوي، محسنة هادي محمد بالحارث، صالح علي محمد الغامدي، عبدالكريم جعفر محمد آل ربح، فهد حميد عبدالرحمن الغنام، يقين عبدالغفار أحمد آل زاهر، يوسف أحمد سلمان المبارك، إبراهيم محمد أحمد السماعيل، متعب محمد مبارك آل عطوى، هناء صالح علي المعلم، سحر سويلم عبيد العتيبي، محمد عبدالله محمد الحدب، عمر سالم ناصر المري، زيد عراك الطرقي الشمري، وردة هاشم عبدالله النحوى، مشعل موسى إبراهيم بكاري، أحمد عبدالله فهد الشمري، ياسر زويد سعيد الغامدي، صالح خليفه عايد العنزي، حبيب أحمد حسين العمراني، عبدالله علي عبدالمحسن الدوسري، أحمد عبدالعزيز السلوم، سلمان حسين السماعيل، خالد ملوح سميحان الظفيري، حياة عبدالكريم محمد البلوشي، إبراهيم محمد هادي همام، سميرة سالم طليحان الخيبري، محمد إبراهيم علي السماعيل، عبدالمحسن سعد مسمار السحيمي القحطاني، غالب مقبل حلاف الشمري، عبداللطيف سعد بن مبارك آل سعد اليامي، زكريا أحمد حبيب الهاشم، بندر صالح إبراهيم الدليلان، عدنان محمد أحمد الهاشم، محمد عايد سحمان العنزي، بشاير عبدالله عويض البقمي، عبدالإله سرور سليمان العنزي، حصه محمد سالم مجرشي، عمار فيصل حميد الحربي، حسين علي إبراهيم العربي، سارة سعد شافي الخالدي، عبدالرحمن سالم علي الخالدي، اعتدال علي خليفة العجاج، محمد مفلح منصور البلوي، غادة محمد بنيه العطوي، محمد علي ناصر متمبك، رائد خالد حميد المطيري، سهام صالح عيد بن شامان، مقيمة دعسان سعيد العطوي، سلمان علي سلمان القحطاني، سلطان ناصر سليمان السحاري، مرام عبدالله محمد غماري، سارة محمد صالح آل حسين، منى سيف عايض القحطاني، نوره علي حسن عسيري، عبده محمد مفرح غزواني، مشعل حسن علي الفيفي، حمد عبدالله بن حمد الحادثي، نايف ملفي صالح السبيعي العنزي، رحمة سعد صالح الحافظي الجهني، محمد ساري بن خميس الدعيجاء الشراري، فيصل سند ناعم الراشد، عبدالعزيز محمد طويح الحربي، مسفر ثفيل عايض القحطاني، جلوي ناصر ماضي الشهراني، المهند محمد عبدالعزيز الخريجي، سعيد علي سعيد الشهراني، فاطمة علي محمد مشرقي، نواف هاجد زيبران الحارثي.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود