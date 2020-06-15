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للمرة الثالثة.. "الشورى" يرفض توصية سلم رواتب القطاع الخاص

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للمرة الثالثة.. "الشورى" يرفض توصية سلم رواتب القطاع الخاص للمرة الثالثة.. "الشورى" يرفض توصية سلم رواتب القطاع الخاص
"ابن جمعة": الحد الأدنى لمستوى المعيشة خط أحمر لا يمكن تجاوزه

للمرة الثالثة..

رفض مجلس الشورى، اليوم، توصية العضو فهد بن جمعة التي طالب فيها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوضع سلم رواتب لموظفي القطاع الخاص، بما يتلاءم مع مؤهلاتهم العلمية والعملية وتكلفة المعيشة.

وقال "ابن جمعة" في تغريدات على حسابه بـ"تويتر": للأسف لم يتم قبول التوصية للمرة الثالثة، وهذا الرفض مؤشر واضح على عدم استشعار الحاضر واستشراف المستقبل.

وأضاف: لن أستسلم وسوف أقدم توصية بتحديد الأجور إن شاء الله، والحد الأدنى للأجور قاعدة أساسية في نماذج الاقتصاديات المتقدمة، حيث إن الحد الأدنى لمستوى المعيشة خط أحمر لا يمكن تجاوزه.مجلس الشورى

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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