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داخلياً ودولياً عسكرياً.. "رصانة" يرصد التطورات الإيرانية في تقرير مايو

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داخلياً ودولياً عسكرياً.. "رصانة" يرصد التطورات الإيرانية في تقرير مايو داخلياً ودولياً عسكرياً.. "رصانة" يرصد التطورات الإيرانية في تقرير مايو
رصد الجدل الدائر حول قرار فتح الأماكن الدينية مشيراً إلى هيمنة المحافظين

داخلياً ودولياً عسكرياً..

أصدر المعهد الدولي للدراسات الإيرانية "رصانة" تقريره لشهر مايو 2020م، راصدًا أبرز التطوُّرات على الساحة الإيرانيَّة.

ويشتمل التقرير على ثلاثة أقسام رئيسة، يهتمُّ القسم الأول بالشأن الداخليّ الإيرانيّ، ويرصد القسم الثاني تفاعلات إيران مع العالَم العربيّ، فيما يتناول القسم الثالث الحِراك الإيرانيّ على الصعيد الدوليّ.

ففي الشأن الداخليّ رصد التقرير التحركات الإيرانية المتزامنة مع رفع حالة الإغلاق الجزئيّ التي شهدتها منذ تفشّي المستجَد، إضافة إلى الجدل الدائر حول قرار فتح الأماكن الدينية، مشيراً إلى هيمنة المحافظين على جميع منابر السلطة عبر انتخابات الهيئة الرئاسية للبرلمان التي جاءت بأحد قادة الحرس الثوري السابقين- رئيسًا للبرلمان، إضافة إلى خيارات المرشد الإيراني في الانتخابات الرئاسية المقررة في 2021م.

وعسكريًّا، تناوَل التقرير حادثة إطلاق الفرقاطة "جماران" صاروخًا على زورق الإمداد "كنارك"، التي خلَّفت عددًا من القتلى والجرحى، فيما استعرض التقرير على الصعيد العربيّ، التدخلات الإيرانية في سوريا ولبنان.

ودوليًّا تحدث التقرير عن مواصلة الولايات المتحدة تنفيذ استراتيجية الضغوط القصوى، بفرض المزيد من العقوبات على إيران، إضافة إلى اقتراب الموقف الأوروبي خلال الأشهر القليلة الماضية من الموقف الأمريكي حيال إيران.المعهد الدولي للدراسات الإيرانية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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