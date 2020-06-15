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الكويت: حالتا وفاة.. و511 إصابة جديدة بكورونا

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الكويت: حالتا وفاة.. و511 إصابة جديدة بكورونا الكويت: حالتا وفاة.. و511 إصابة جديدة بكورونا
المجموع الكلي لعدد الحالات المسجلة 36431 حالة

الكويت: حالتا وفاة.. و511 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة تسجيل حالتيْ وفاة من بين الحالات المصابة بمرض «كوفيد-19» الذي يسببه فيروس «كورونا» المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند، في مؤتمر صحافي اليوم الاثنين: إن عدد الحالات التي ثبتت وتأكدت إصابتها بالمرض خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغت 511 حالة، منها حالات مخالطة لحالات مصابة بالمرض، وحالات أخرى قيد البحث عن أسباب العدوى، وتتبع المخالطين وفحصهم.

وأضاف: من بين الحالات التي رُصدت خلال الـ24 ساعة الماضية، 243 حالة لمواطنين كويتيين، و81 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية، و53 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية، أما بقية الحالات فهي من جنسيات أخرى مختلفة.

وتابع: يصبح بذلك المجموع الكلي لعدد الحالات المسجلة في دولة الكويت، والتي ثبتت إصابتها بمرض كوفيد-19 عدد 36431 حالة. هذا وقد بلغ مجموع عدد الحالات التي شفيت من الإصابة بمرض كوفيد-19 ‪في دولة الكويت 27531 حالة؛ وذلك بعد إعلان شفاء عدد 772 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.الكويت الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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