أخبار عاجلة

"إينوك" تبارك للقيادة تقدُّم المملكة للمرتبة 24 دوليًا في "التنافسية العالمية" -
ارتفاع وفيات كورونا بالطائف لـ 17 حالة وإجمالي الإصابات يصل لـ 3045 -
حالة إصابة بفيروس كورونا تغلق أحد المتاجر بمكة المكرمة -
الاتحاد الأوروبي يوصي بتمديد فترة انتقالات اللاعبين حتى 5 أكتوبر -
الاردن يسجل 6 حالات اصابة بفايروس كورونا -
الاتحاد الأوروبي يوصي بتمديد فترة انتقالات اللاعبين حتى 5 أكتوبر -
مقترح المملكة للفرقاء اليمنيين.. فرصة جديدة للخروج من عنق الزجاجة -
شرطة منطقة مكة ترصد تجمعات جنوب جدة وتطبيق العقوبة بحق المخالفين -
"هدية" و"الشؤون الإسلامية" تطلقان مبادرة تعقيم 250 مسجدًا في مكة -
"العدل": الإفراغ العقاري متاح عبر الموثقين طوال أيام الأسبوع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

التدخل مطلب.. مستحقات موظفي شركة تشغيل مستشفى صبيا في مهب الريح!

Print
التدخل مطلب.. مستحقات موظفي شركة تشغيل مستشفى صبيا في مهب الريح! التدخل مطلب.. مستحقات موظفي شركة تشغيل مستشفى صبيا في مهب الريح!
إدارة المستشفى تُنذر المقاول بخطابات عدة لصرف الرواتب.. أشهُر ولا استجابة

التدخل مطلب.. مستحقات موظفي شركة تشغيل مستشفى صبيا في مهب الريح!

طالَبَ موظفو الشركة المتعاقدة للتشغيل والصيانة في مستشفى صبيا العام بمنطقة جازان، وزارة الموارد البشرية والجهات المعنية، بالتدخل لإلزام الشركة بصرف مستحقاتهم ومن بينها رواتب لأكثر من شهر.

وقالت مصادر لـ"سبق": إن عدة مطالبات رسمية رُفِعت للشركة من أجل صرف مستحقات الموظفين، وبينهم حراس الأمن والعمالة التابعة للشركة.

وأنذرت إدارة مستشفى صبيا العام، المقاول من خلال عدة مخاطبات بهدف صرف الرواتب؛ إلا أنه لم يستجب لصرف "كامل المستحقات" وسط تذمر من الموظفين.مستشفى صبيا العام منطقة جازان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"إينوك" تبارك للقيادة تقدُّم المملكة للمرتبة 24 دوليًا في "التنافسية العالمية"

"إينوك" تبارك للقيادة تقدُّم المملكة للمرتبة 24 دوليًا في "التنافسية العالمية"

ارتفاع وفيات كورونا بالطائف لـ 17 حالة وإجمالي الإصابات يصل لـ 3045

ارتفاع وفيات كورونا بالطائف لـ 17 حالة وإجمالي الإصابات يصل لـ 3045

حالة إصابة بفيروس كورونا تغلق أحد المتاجر بمكة المكرمة

حالة إصابة بفيروس كورونا تغلق أحد المتاجر بمكة المكرمة

الاتحاد الأوروبي يوصي بتمديد فترة انتقالات اللاعبين حتى 5 أكتوبر

الاتحاد الأوروبي يوصي بتمديد فترة انتقالات اللاعبين حتى 5 أكتوبر

شبكة عيون الإخبارية