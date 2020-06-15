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شاهد.. "عمالة بالساعة" تتراص في "معابدة مكة" دون التقيد بالاحترازات

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تفترش الرصيف لا تراعي ثقافة التباعد أمام محال السباكة وقطع غيار التكييف

شاهد..

تنتشر العمالة بأعداد ليست بالقليلة في عدد من الشوارع المتعارف عليها للباحثين عن عماله بالساعة، ووثّقت "سبق" وجودهم في "المعابدة" بمكة المكرّمة أمام محال السباكة وقطع غيار التكييف والتبريد.

هذا وتتراص العمالة على الأرصفة وبجانب المحال دون أي تطبيق للاشتراطات الصحية للحد من انتشار فيروس "كورونا"، إضافة إلى المحال التي تستقبلهم دون تطبيق الاشتراطات وترك مسافات بينهم.

الجديد مكة المكرمة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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