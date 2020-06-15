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7 مناطق سياحية فقط متاحة للسياح السعوديين من أول يوليو.. تعرف عليها

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مصر 7 مناطق سياحية فقط متاحة للسياح السعوديين من أول يوليو.. تعرف عليها 7 مناطق سياحية فقط متاحة للسياح السعوديين من أول يوليو.. تعرف عليها
أعلن وزير السياحة عنها

مصر 7 مناطق سياحية فقط متاحة للسياح السعوديين من أول يوليو.. تعرف عليها

أعلنت فتح سماواتها لاستقبال الطيران الدولي من أول يوليو القادم، بعدما كشف خالد العناني وزير السياحة المصري أمس الأحد 14 يونيو عن استعداد مصر لاستقبال السياح في ثلاث محافظات، هي: (جنوب سيناء، وشمال سيناء، ومرسى مطروح) وهذه المحافظات تضم 7 مناطق سياحية يعرفها السعوديون وهي:

محافظة جنوب سيناء تضم أهم مدن مصر السياحية وعلى رأسها شرم الشيخ، ومدينة رأس سدر، ومدينة دهب، ونويبع، وطابا.. ومحافظة مرسى مطروح التي تضم جزءًا كبيرًا من الساحل الشمالي الراقي في مصر، ويضم مدينة العلمين، ومرسى مطروح، ومدينة سيوة.

وتضم المدن السابقة فنادق على أرقى مستوى وأغلبها يعرفها السياح والمسافرون في ، وتضم أيضًا مطارات مجهزة لاستقبال الطائرات وبعيدة تمامًا عن المناطق المكتظة بالسكان في مصر، وتتميز بعدد سكانها القليل وهي الأماكن التي يقصدها السياح بعد فترة الحظر الطويلة.مصر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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