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مدير تعليم المخواة يطلق خدمة "موعد" على منصة "دعم" الإلكترونية

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تُحَدد مواعيد زيارة المستفيدين عن بُعد بدقة وتمنع تكدسهم

مدير تعليم المخواة يطلق خدمة

أطلق مدير التعليم بمحافظة المخواة الدكتور علي الجالوق في مكتبه اليوم، خدمة "موعد" على منصة دعم الإلكترونية ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة .

وخلال التدشين استعرض مدير تقنية المعلومات سعيد خلف الغامدي، مراحل الخدمة من لحظة إنشاء الطلب من قِبَل المستفيد وتتبع إجراءاته، حتى إبلاغ المستفيد بالإجراء عبر خدمة الرسائل.

وبيّن "الجالوق" أن الخدمة تهدف إلى خدمة المستفيدين عن بُعد، وتحديد مواعيد زياراتهم للإدارة بدقة؛ لافتًا إلى أن هذه الخدمة تأتي ضمن خطط الإدارة لتطوير منظومة خدماتها الإلكترونية ومنها منصة دعم بما يضمن تجويد الخدمة.

وأوضح أن المستفيد بمجرد رفع طلبه على المنصة عبر خدمة "موعد" تصله رسالة تبليغ بقبول طلب الزيارة وتحديد موعدها بدقة؛ لضمان تقليل أوقات الانتظار، ومنع التكدس من قِبَل المراجعين.

وأشار "الجالوق" إلى أن الخدمة تأتي ضمن البروتوكولات التي اعتمدتها الإدارة لضمان سلامة العودة؛ مشيرًا إلى أن هذه الخدمة ستستمر حتى بعد نهاية أزمة كورونا بحول الله تعالى.

مدير تعليم المخواة يطلق خدمة

مدير تعليم المخواة يطلق خدمة

مدير تعليم المخواة يطلق خدمة

مدير التعليم بمحافظة المخواة الدكتور علي الجالوق خدمة موعد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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