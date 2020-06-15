أخبار عاجلة

"إينوك" تبارك للقيادة تقدُّم المملكة للمرتبة 24 دوليًا في "التنافسية العالمية" -
ارتفاع وفيات كورونا بالطائف لـ 17 حالة وإجمالي الإصابات يصل لـ 3045 -
حالة إصابة بفيروس كورونا تغلق أحد المتاجر بمكة المكرمة -
الاتحاد الأوروبي يوصي بتمديد فترة انتقالات اللاعبين حتى 5 أكتوبر -
الاردن يسجل 6 حالات اصابة بفايروس كورونا -
الاتحاد الأوروبي يوصي بتمديد فترة انتقالات اللاعبين حتى 5 أكتوبر -
مقترح المملكة للفرقاء اليمنيين.. فرصة جديدة للخروج من عنق الزجاجة -
شرطة منطقة مكة ترصد تجمعات جنوب جدة وتطبيق العقوبة بحق المخالفين -
"هدية" و"الشؤون الإسلامية" تطلقان مبادرة تعقيم 250 مسجدًا في مكة -
"العدل": الإفراغ العقاري متاح عبر الموثقين طوال أيام الأسبوع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بعد غد.. "الربيعة" يرعى نقاش "جهود الدعم النفسي لمواجهة كورونا"

Print
ينظمها المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية ودعوة للمهتمين بالحضور عن بُعد

بعد غد..

برعاية وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ينظم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية حلقة نقاش حول "جهود ومبادرات الدعم النفسي لمواجهة آثار المستجد" بهدف التعرف على الجهود المبذولة في مجال الدعم النفسي، وتفاعلاً مع التقارير الدولية التي تشير إلى ارتفاع معدلات الإصابة بالاضطرابات النفسية المصاحبة لفيروس كورونا الجديد والآثار المتوقعة على المجتمع.

وتشتمل حلقة النقاش على عدة محاور منها: الصحة النفسية في الأزمات والكوارث، والمعايير المهنية والأخلاقية للدعم النفسي والاجتماعي في الأزمات، ومراجعة جهود المنظمات المجتمعية غير الربحية في تقديم الدعم النفسي، وجهود ومبادرات القطاعات والمنظمات الحكومية في مجال الدعم النفسي، إضافة إلى محوري الصحة النفسية في زمن التباعد الاجتماعي وبعد الجائحة، واستعراض وتقييم التجارب والدروس المستفادة.

ودعا "المركز" المهتمين بالشأن النفسي والاجتماعي إلى حضور حلقة النقاش عن بُعد وذلك يوم الأربعاء 25 / 10 / 1441هـ الموافق 17 / 06 / 2020م بداية من الساعة 10 صباحاً، وسينشر رابط الوصول إلى الحلقة من خلال حساب المركز على تويتر @NCMH_SA

بعد غد..

بعد غد..

وزير الصحة توفيق الربيعة فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
حالة إصابة بفيروس كورونا تغلق أحد المتاجر بمكة المكرمة

حالة إصابة بفيروس كورونا تغلق أحد المتاجر بمكة المكرمة

كل ما قالته وزارة الصحة عن فيروس كورونا اليوم.. هنا

كل ما قالته وزارة الصحة عن فيروس كورونا اليوم.. هنا

كل ما قالته وزارة الصحة عن فيروس كورونا اليوم.. هنا

كل ما قالته وزارة الصحة عن فيروس كورونا اليوم.. هنا

مؤشر الحالات الحرجة بفيروس كورونا  يرتفع لـ 1877 حالة

مؤشر الحالات الحرجة بفيروس كورونا  يرتفع لـ 1877 حالة

شبكة عيون الإخبارية