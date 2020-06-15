قرب الـ50 وتبدأ غدًا.. الحصيني: موجة حر شديدة تؤثر على المملكة

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قال: ستكون أعلى من معدلها السنوي في مثل هذه الأيام من السنة

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني، موجة حر شديدة "ثانية" تؤثر على المملكة اعتبارًا من غد الثلاثاء.

وقال عبر حسابه في تويتر: متوقع أن تسجل الحرارة أعلى من معدلها السنوي في مثل هذه الأيام من السنة، بعد أن كانت اليومين الماضيين حول معدلاتها.

وأضاف: يتوقع أن تقترب الحرارة من "٥٠" على "الشرقية" والخليج، وتتجاوز منتصف الأربعينيات على 12:46م ‏23/ ‏10/41، 12:46م ‏23/‏ 10/ ‏41 على أجزاء من الرياض والقصيم ومكة والمدينة (العظمى) إلا أن يصرفها الله، ومتوقع أن تكون الحرارة على: (الشمالية، وتبوك، والجوف، وحائل، ونجران، وجازان)، وتتراوح درجة الحرارة من "36" إلى "42" درجة مئوية، ويتوقع أن تستمر ثلاثة أيام قوة الموجة على الشرقية والوسطى، أما المصائف فمعتدلة الحرارة.حالة الطقس الأرصاد