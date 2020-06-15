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شاهد.. "هيئة الشرقية" تشارك ميدانيًّا وتوعويًّا في حملة "خذوا حذركم"

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تهدف للتوعية بأهمية البُعد عن التجمعات وتطبيق كل الاشتراطات الاحترازية

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شارك فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية في الحملة الميدانية والتوعوية "خذوا حذركم" التي أطلقها الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

وتتضمن الحملة المشاركة عبر المنصات الإعلانية واللوحات الإرشادية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي بالمشاركة مع الجهات الحكومية والخاصة.

وتهدف الحملة لتوعية المجتمع بأخذ الأسباب والبعد عن التجمعات وتطبيق كل الاشتراطات الاحترازية والوقائية.

من جهته، أشاد فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي، بالقرارات الاحترازية الصادرة من لدن ولاة الأمر في هذه البلاد المباركة -أيدهم الله- للحد من هذه الجائحة ومكافحتها.

وثمّن الثبيتي الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في إطار تثقيف المجتمع لبناء وطن صحي وآمن؛ سائلًا المولى سبحانه وتعالى أن يحفظ المملكة العربية حكومةً وشعبًا، رافعًا شكره للرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند -وفقه الله- لدعمه لمثل هذه المبادرات المجتمعية.

وكانت الرئاسة قد أطلقت هذه الحملة في جميع فروع الرئاسة؛ للمساهمة في رفع الوعي للحد من انتشار هذا الوباء، قيامًا بدورها ومسؤوليتها في مساندة الجهود التي تبذلها الدولة.

شاهد..

الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المنطقة الشرقية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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