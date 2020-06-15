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العربي الوحيد ونُصب سفيراً.. طالب سعودي يفوز بجائزة "الصحة العالمية"

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في منافسة عبر الشبكة الإلكترونية جمعت 700 بحث من أكثر من 65 دولة

العربي الوحيد ونُصب سفيراً.. طالب سعودي يفوز بجائزة

هنأت جامعة الملك فيصل، ابنها الطالب في كلية الطب محمد بن عبدالله الجغيمان؛ لحصوله على جائزة منظمة الصحة العالمية في المؤتمر الطلابي العالمي في هولندا "ISCOMS" المقام عبر الشبكة الإلكترونية في تاريخ 4-6-2020م؛ حيث جمعت هذه المنافسة أكثر من (700) بحث علمي طلابي من أكثر من (65) دولة، ولكونها الجائزة الوحيدة التي منحت لطالب من الوطن العربي تم تنصيب الطالب "الجغيمان" سفيرًا للبحث العلمي من جامعة خروخنجن، ومركز الأبحاث في المملكة العربية .

وأشاد رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، بما تحقق للطالب الفائز، ولكليته وجامعته من الفوز بهذه الجائزة العالمية، مما يعكس جودة المستوى التعليمي والبحثي الذي حظي به الطالب خلال دراسته في برامج الكلية النوعية، واهتمام الجامعة بتنمية هذه المواهب الوطنية الشابة، ودعمها للمشاركة في المحافل والمنافسات العالمية، وبما يجسد التطور التعليمي الكبير الذي يشهده قطاع التعليم في وطننا العزيز.

العربي الوحيد ونُصب سفيراً.. طالب سعودي يفوز بجائزة

جامعة الملك فيصل جائزة منظمة الصحة العالمية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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